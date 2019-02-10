(Havadan ek fotoğraf) Kartal'da çöken binanın yanındaki Yunus Apartmanı yıkılıyor (1)
KARTAL'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı yıkımın başlandı.
KARTAL'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı yıkımın başlandı. Yeşilyurt Apartmanın çökmesinin ardından hemen yanındaki bina olan Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. İş makineleriyle binanın üst katlarından itibaren yıkımı gerçekleştiriliyor.
(FOTOĞRAF)
DHA
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