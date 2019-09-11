/Havadan fotoğraflar/ Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlandı (1)

ÜNLÜ oyuncu Süleyman Turan, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Turan için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende kızı Beliz Sipahi taziyeleri kabul etti. Törene çok sayıda ünlü isim katıldı. Turan öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere götürüldü.

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DHA