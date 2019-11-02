(havadan fotoğraflarla) Arnavutköy'de fabrika yangını (2)
ARNAVUTKÖY'de 4 katlı fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
ARNAVUTKÖY'de 4 katlı fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Arnavutköy'de 4 katlı fabrikada yangın çıktı. Alevlerin sardığı fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yan tarafta bulunan konfeksiyon atölyesine sıçrama riski bulunduğu kaydedildi. İtfaiyenini yangına müdahalesi sürüyor.
(FOTOĞRAF)
Kaynak: DHA
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