(Havadan fotoğraflarla geniş haber) - Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı

BURGAZADA'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 10 dönümlük alandaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Burgazada'daki ormanlık alanda çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin bildirilmesi üzerine olaya yerine Burgazada, Büyükada, Kınalıada, itfaiyesi ile orman itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Maltepe itfaiyesi de itfaiye araçlarını çıkarma gemisi ile adaya götürdü. Havadan yangın söndürme helikopteriyle de müdahale yapıldı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

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DHA