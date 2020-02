(Havadan fotoğraflarla) - Maltepe'de Cumhuriyet Parkı şantiye alanına döndü 

MALTEPE Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 95. yılı hediyesi olarak açtığı Maltepe Cumhuriyet Parkı, şantiye alanına döndü. Parkın bir bölümünde restoran, düğün salonu ve spor salonu yapılacağını öğrenen çevre sakinleri, binaların yapılması halinde alanlarının kısıtlanacağını belirtere tepki gösterdi.

"PARKIN ÖZELLİĞİNİ BOZMUŞLAR"

Maltepe Belediyesi, Cumhuriyet Parkı'nı 29 Ekim 2018'de Cevizli Mahallesi Tugayyolu Caddesi'ndeki 44 dönümlük arazide "Anadolu Yakası'nın en büyük parkı" olduğunu belirterek açmıştı. Ancak 1 yıl sonra parka giden yol metal levhalarla kesildi ve parkın bir kısmı kapatılarak inşaat başladı. İnşaattaki binaların restoran, düğün salonu ve spor salonu olacağı iddia ediliyor. Maltepe'de ikamet eden vatandaşlar ise restoran ve düğün salonunun alanlarını kısıtlayacağını ve böyle bir yapılaşma istemediklerini söylüyor. Maltepe'de ikamet eden bir vatandaş, "Parkın eksikleri var. Mesela lavabolarımız çok önemli. Çoluk çocuk sıkışıyor, aileleri ağaç diplerine götürüyor. Sonra bu nikah sarayını niye koymuşlar. Parkın özelliğini bozmuşlar. Şuraya gelip, oraya da iki ağaç koyup yeşillendirme yapabilirlerdi. Bana göre mantıksız. Parkın alanı kısıtlanıyor, insanlar rahatsız olacak. Yarın öbür gün orası açıldığı zaman rahat yürüyüşe gelemeyeceğiz. Oysa buraya çok güzel bir şey yapmışlardı. Sonra bu aletlerin bazıları sallantıda, oynuyor ve kimse bakmıyor. Hiçbir şey yok. İnşaat çocuklar için güvenli değil, büyükler içinde güvenli değil. Açıkçası rahatsızlık duyuyoruz" dedi.

"DÜĞÜN SALONUNUN ORADA OLMASI İYİ DEĞİL"

Parkta spor yapan Yavuz Akçay ise, "İnşaat yapılıyor da bunun önlemini almaları lazım. Firmanın önlem alması lazım. Aslında yapılmasa daha iyi, çünkü alan daraldı mı verim azalır. Bence daha geniş olsa daha rahat olur. İnşaatın, düğün salonunun orada olması iyi değil. Orayı kapattı. Yarın düğün olduğu zaman burada pek fazla yer olmaz. Bazen ben buradan aşağıya doğru geçiyorum. Gençler toplanıyorlar, bir şey mi kokluyorlar, çekiyorlar belli değil. İyi değil bu durum. Park park olsun, bence öyle daha iyi" dedi.

"PARKIN BOZULMASINI İSTEMİYORUM"

Her gün parka geldiğini söyleyen Pembe Yılmaz da inşaatlar için, "İstemem. Çocuklar geliyorlar, eğleniyorlar. Ben bu parka doktor işim olmazsa her gün geliyorum. Parkın bozulmasını istemiyorum. Bu park insana her zaman lazım" dedi.

Öte yandan Maltepe Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

