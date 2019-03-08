havadan fotoğraflarla//Ataşehir'de mobilya imalathanesinin çatısında yangın (1)
ATAŞEHİR Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokakta bulunan mobilya imalathanesinin çatısında yangın yangında çıktı.
ATAŞEHİR Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokakta bulunan mobilya imalathanesinin çatısında yangın yangında çıktı. Elektrik kablolarından çıktığı iddia edilen yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.