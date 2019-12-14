(Havadan görüntülerle) EMİNÖNÜ'NDE UMUT KUYRUĞU (1) 

MİLLİ Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi giderek büyüyor. Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde bu hafta sonunda da onlarca metrelik kuyruk oluştu. Vatandaşlar bilet alabilmek için bekledi.

Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü'ndeki gişeye akın etti. Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Onlarca metre uzunluğundaki kuyruğun, Eminönü'ndeki kalabalığının hareket edebilmesi için özel güvenlik görevlileri tarafından kuyrukta bazı koridorlar açıldı. Eminönü'ne alışveriş için gelenler açılan bu koridorlardan geçerek meydanı aşabildiler. Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

(HAVADAN)

-Kuyruk

-Sırada bekleyenler

-Gişe önünde yoğunlaşan kalabalık

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA