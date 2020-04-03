(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA CAMİLER BU HAFTA DA BOŞ KALDI

-Sultanahmet Camii havadan görüntülendi

KORONAVİRÜS salgınına alınan tedbirler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde üçüncü hafta da Cuma namazı kılınmadı. Sultanahmet Camii havadan görüntülendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar doğrultusunda üçüncü kez Cuma namazı kılınmadı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan karar neticesinde İstanbul'da camilerin boş kaldığı görüldü. Beyoğlu'nda bulunan Kasımpaşa Büyük Camii, Ataşehir İçerenköy'de bulunan Gökyiğit Camii cemaatin yokluğunda sessizliğe büründü. Polis ekiplerinin cami bahçesindeki beklediği görüldü. Öte yandan Sultanahmet Camii havadan görüntülendi.

Vatandaşların sağlıklı bir şekilde evde kalmaları gerektiğini belirten Ataşehir Gökyiğit Camii görevlisi Mustafa Erpiz ise, "Şu anda cemaatsiz geçen üçüncü cumamız. Vatandaşlarımız yetkililerin açıklamalarına dikkat etsin. Vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde evde kalmalarını talep ediyoruz, inşallah en kısa zamanda eski günlerimize döneriz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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SULTANAHMET

Caminin havadan çekilen görüntüleri

Sultanahmet meydanı havadan görüntü

Ayasofya havadan görüntü

BEYOĞLU

Kasımpaşa Büyük Camii'nden görüntü

Boş kalan camii

Polislerin cami bahçesinde beklemesi

Cami girişindeki güvercin

Genel ve detaylar

ATAŞEHİR

Camiden görüntü

Ezan okunması

Camii görevlisi Mustafa Erpiz ile röp

Kaynak: DHA