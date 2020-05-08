(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)İLK YURT İÇİ YÜK TRENİ MARMARAY'DAN GEÇTİ (1)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'dan geçiş yapacak olan ilk yurtiçi yük trenini Söğütlüçeşme istasyonunda karşıladı. Karaismailoğlu ve beraberindekiler burada trene binerek yola çıktı. Tren, saat 22.40 sıralarında Marmaray'dan geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan ve beraberindekilerin gelişi

-Trenin gelişi

-Bakanın trene binişi

-Trenin hareket etmesi

Kaynak: DHA