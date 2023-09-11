Havadan tespit, karadan denetim

Aksaray'da jandarma ekipleri ilçe ve belde yollarında yaptığı helikopter destekli denetimde trafik kural ihlallerini havadan tespit ederken, yolda görev alan ekipler karadan denetim yaptı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Havadan tespit, karadan denetim

Aksaray'da jandarma ekipleri ilçe ve belde yollarında yaptığı helikopter destekli denetimde trafik kural ihlallerini havadan tespit ederken, yolda görev alan ekipler karadan denetim yaptı.

Yaşanan trafik kazalarının ve beraberinde can kaybı ve yaralanmaların önüne geçilmesi için çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri Aksaray'da geniş çaplı uygulama ve denetimler yapıyor. Çalışmalar çerçevesinde trafik jandarması şehir genelinde ilçe ve belde yollarında helikopter destekli denetim yaptı. Yollarda havadan sürücüleri takip eden trafik jandarması, sürücülerin ihlallerini havadan tespit ederek yolda görev alan ekiplere bildirdi. Seyir halinde telefon kullanma, emniyet kemeri takmama, hız ihlalleri, uygunsuz şerit kullanma, hatalı şerit değiştirme, yanlış duraklama ve park etme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural ihlalleri helikopterle havadan tespit edildi. Plakaları uygulama noktalarına bildirilen sürücüler burada jandarma ekipleri tarafından durdurularak hem uyarıldı hem de cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir" denildi.

Havadan tespit, karadan denetim

Havadan tespit, karadan denetim

Havadan tespit, karadan denetim

Havadan tespit, karadan denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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