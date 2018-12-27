İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Havai fişek deposu yandı, o anları deponun sahibi kaydetti

Havai fişek deposu yandı, o anları deponun sahibi kaydetti

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Columbia bölgesinde içinde havai fişeklerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı.

Havai fişek deposu yandı, o anları deponun sahibi kaydetti

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Columbia bölgesinde içinde havai fişeklerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Depo sahibinin kayda aldığı görüntülerde, yangın sonrası havai fişeklerin patladığı görülüyor. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

DHA


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.