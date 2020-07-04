Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen 2 kişi, toprağa verildi

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde dün havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 4 kişiden Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik, Akyazı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatlarını kaybeden Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik için Akyazı ilçesi Gazi Süleyman Paşa Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Kenan Sofuoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazın ardından Sebahattin Tepeçınar, Süt Fabrikası Mezarlığı'nda, Havva Çelik ise Yağcılar aile mezarlığında toprağa verildi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yaptığı açıklamada, "Bu tür fabrikalarda risk her zaman vardır, burada önemli olan tedbirler alınmış mı? Çalışma koşullarına uyulmuş mu? Önemli olan budur. Havai fişek fabrikalarının Türkiye'de olmasını şahsen uygun bulmuyorum. Türkiye bunları dışardan temin edebilir" dedi.

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Kaynak: DHA