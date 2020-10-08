Havai fişekli motosikletli magandalar İstanbul'da terör estirdi!

Yenikapı Sahili’nde seyir halindeki motosikletin arkasında bulunan bir kişi, gökyüzüne fırlattığı havai fişeklerle yol boyunca hem kendi canını hem de diğer vatandaşların canını tehlikeye attı. O anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.