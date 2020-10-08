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  3. Havai fişekli motosikletli magandalar İstanbul'da terör estirdi!

Havai fişekli motosikletli magandalar İstanbul'da terör estirdi!

Yenikapı Sahili’nde seyir halindeki motosikletin arkasında bulunan bir kişi, gökyüzüne fırlattığı havai fişeklerle yol boyunca hem kendi canını hem de diğer vatandaşların canını tehlikeye attı. O anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.

Fatih Yenikapı Sahili’nde yaşanan olayda seyir halindeki motosikletten çevreye çoklu havai fişek atan kişiler yol boyunca herkesin canını tehlikeye attı. O anlar ise bir kişinin cep telefonu anbean kamerasına böyle yansıdı.

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08 Ekim 2020 Perşembe 14:18
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