Bursa'da kan donduran görüntü! Havalandırma motorunun demirine asılı bulundu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar bir evin balkonunda asılı halde bulunan cesetle karşılaştı. 57 yaşındaki Nazif A. henüz bilinmeyen bir nedenle evinin balkonunda asılı halde ölü bulundu. Görenlerin kanını donduran manzaranın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cesetin üzerini çarşafla kapattı.

HAVALANDIRMA MOTORUNA ASILMIŞ

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Semti Dumlupınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sabah işe giden vatandaşlar, birinci kattaki havalandırma motorunun demirine bir kişinin asılı halde olduğunu görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekipleri, Nazif A. olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Nazif A.'nın cansız bedeni, çarşafla örtüldü.

37 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Yapılan incelemenin ardından asılı bulunduğu yerden indirilen Nazif A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

37 ayrı suç kaydı bulunan Nazif A.'nın intihar ettiği üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Nazif A'nın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği henüz bilinmezken konuyla ilgili araştırma yapılıyor.