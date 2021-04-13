Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji'den Batı için müjdeli doğu için ise kötü haber!
Meteoroloji'den yapılan günlük hava durumu tahminlerine göre, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Batı Karadeniz'in batısı, İzmir kıyıları, Ankara ve Çankırı çevreleri aralıklı yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağacak. İşte il il hava durumu...
Türkiye, Nisan ayına da yağmur ve kar yağışı ile girdi. Hava sıcaklıklarının düşük seyrettiği son günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 6 derece artacağı bilgisini paylaştı. Ancak diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Bu gece saatlerinde ise iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sis ve pus olayının beklendiği belirtildi.
İşte il il bölge bölge günlük hava durumu...
MARMARA
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
EGE
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 13°C
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı, zamanla bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ARTVİN °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
IĞDIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
ADIYAMAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı