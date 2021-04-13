Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji'den Batı için müjdeli doğu için ise kötü haber!

Türkiye, Nisan ayına da yağmur ve kar yağışı ile girdi. Hava sıcaklıklarının düşük seyrettiği son günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 6 derece artacağı bilgisini paylaştı. Ancak diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Bu gece saatlerinde ise iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sis ve pus olayının beklendiği belirtildi.

İşte il il bölge bölge günlük hava durumu...

MARMARA

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

EGE

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 13°C

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı, zamanla bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ARTVİN °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

IĞDIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

ADIYAMAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı