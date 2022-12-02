Havalar soğumasıyla deri mont imalatı ve tamiri yapan dericiler mesaisini arttırdı

Yurt genelinde olduğu gibi Aydın'da da havalar soğumaya başladı. Havaların soğumasıyla kış ayı ile birlikte vatandaşların kışlık giyim malzemelerine yönelmesi, deri mont imalatı ve tamiri yapan dericilerin mesaisini arttırdı.

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Havalar soğumasıyla deri mont imalatı ve tamiri yapan dericiler mesaisini arttırdı

Aydın'da kış ayı ile birlikte vatandaşların kışlık giyim malzemelerine yönelmesi, deri mont imalatı ve tamiri yapan dericilerin mesaisini arttırdı.

Yurt genelinde olduğu gibi Aydın'da da havalar soğumaya başladı. Havaların soğumasıyla birlikte, vatandaşların mont ihtiyacı oluştu. Vatandaşlar, kışın sıcak tutması nedeniyle tercih edilen deri montlara talebi arttırırken, kimi vatandaşlar eski montlarını tamir ettirerek, kullanılabilir hale getirebilmek için deri mont tamircilerinin yolunu tutmaya başladı.

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KIŞIN DERİ MONTLAR DERCİH EDİLİYOR

Aydın'ın sayılı deri mont tamircilerinden olduğunu belirten 55 senelik deri mont tamircisi dükkanı sahibi İlhan Yıldız, "Kış mevsiminin ayak seslerinin duyulmasıyla birlikte aydında havalar soğudu ve vatandaşların mont ihtiyacı başladı. Mont fiyatlarının yükselişe geçmesiyle deri mont tamirine olan talep de artmaya başladı. Bu sebepten ötürü vatandaşlar yeni bir monta çok fazla para ödemek yerine eski montlarını tamir ettirerek onları tekrardan kullanılabilir hale getirebilmek için bizi tercih etmeye başladı. İnsanlar artık montları yırtılınca çöpe atıp yenisini almıyor. Yenisini almak yerine tamir ettirelim diye düşünüyorlar. Ayakkabı, çanta gibi ürünlerin tamir oranları da arttı. İnsanlar sadece deri mont için de değil, ayakkabı ve çanta için de yırtılınca, hasar görünce, tamire götürüyorlar" şeklinde konuştu.

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