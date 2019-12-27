Havalar soğuyunca bitki çaylarına talep arttı

ADANA'da havaların iyice soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyonlara karşı elma, böğürtlen, papatya ve hibisküs çaylarının tüketimi arttı.

Gribal enfeksiyonlara karşı ilaç ve alternatif tıp ürünlerinin yanı sıra bitki çayları da vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki dükkanında aktarlık yapan Orhan Bora Bilir, vatandaşların özellikle doğal olduğu için rağbet ettiği bitki çaylarının, çeşitli hastalıklara iyi geldiğini söyledi. Sinüzit ve migren ağrıları için papatya, depresyonda ise melisa ve kantaron çaylarının tercih edildiğini vurgulayan Bilir, "Biberiye, funda, kiraz sapı, kekik ve mate çayları zayıflamaya yardımcı oluyor. Kansızlık rahatsızlığına da elma çayı faydalı" dedi.

Şifalı bitkileri kullanırken kulaktan dolma bilgilere göre değil, uzman tavsiyesine göre hareket edilmesi gerektiğine dikkat çeken Bilir, havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyonlara karşı elma, böğürtlen, papatya ve hibisküs çaylarına talebin arttığını anlattı. Ürün fiyatlarına da değinen Bilir, bitki karışımlarının kilosunun 95- 125 TL arasında değiştiğini kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA