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Havaların ısınmasıyla harekete geçildi, Kara sinek ve haşerelere karşı mücadele başlatıldı

Aksaray Belediyesine bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince Bahçesaray Kırımlı Mahallesinde vatandaşlara ait hayvan işletmelerinde ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan ilaçlama çalışmaları ile insan sağlığına zararlı sinek, böcek ve haşerelerin oluşmasının engellenmesi planlanıyor.

Havaların ısınmasıyla harekete geçildi, Kara sinek ve haşerelere karşı mücadele başlatıldı

Aksaray Belediyesi, insan sağlığına zararlı sinek, böcek ve haşerelerin oluşmasını engellemek amacı ile larva ilaçlama çalışması başlattı. Halk sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla kent merkezinde birçok farklı önlem alan Aksaray Belediyesinin bu yaptığı çalışmalar vatandaşlar tarafından takdir ile karşılandı.

İşletmesinde ilaçlama yapılan vatandaşlar, "Belediyemiz hayvan işletmelerimizde oluşabilecek sinek, böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yaptı. Hayvan işletmelerimizde oluşan zararlılar hem kendi sağlığımızı hem hayvanlarımızın sağlığını olumsuz yönde etkiliyordu. Belediye Başkanımız Evren Dinçer'e ve bu çalışmaları yürüten ekiplere teşekkür ederiz" dedi.

"ZARARLI BÖCEKLERE KARŞI İLAÇLAMA YAPILDI"

Yapılan çalışmalarla ilgi açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Havaların ısınmasıyla birlikte tüm mahalle, cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışması başlattık. Bahçesaray Kırımlı Mahallemizde bulunan hayvancılık işletmelerini her yıl olduğu gibi bu yılda ilaçladık. Şehir genelinde vatandaşlarımızın sağlığını olumsuz yönde etkileyecek zararlıların oluşmasını engellemek için ilaçlama çalışmaları yapacağız. Vatandaşlarımıza hijyenik bir ortam sunmak için Parklarda, çocuk oyun alanlarında, yol kenarlarında ve toplu kullanım alanlarında ilaçlama çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Havaların ısınmasıyla harekete geçildi, Kara sinek ve haşerelere karşı mücadele başlatıldı

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