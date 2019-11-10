Havalimanında iklim protestosu!

Eylem, Almanya'nın başkenti Berlin'deki havalimanında gerçekleşti. Eylemciler, havalimanının içerisinde iklim protestosu düzenledi.

EYLEMCİLER "İKLİM KRİZİ NEDENİYLE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ" PANKARTI ASTI

Eylemciler tarafından uçuşların takip edildiği ekranlara "İklim krizi nedeniyle uçuşlar iptal edildi" yazılı pankart asıldı.

Protestoyu Staying on the Ground" adlı bir grubun düzenlediği ve iklim değişikliğine dikkat çekmek istedikleri duyuruldu.