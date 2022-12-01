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Havalimanında skandal görüntüler! Defalarca sinyal verdiği için isyan eden adam, x-ray cihazından çırılçıplak soyunarak geçti!
Havalimanında defalarca sinyal verdiği için ayakkabılarını çıkarmasını isteyen polislere öfkelenen adam, çırılçıplak soyunarak isyan etti.
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