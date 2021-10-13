Havalimanındaki çıplak kadın ortalığı karıştırdı! Polisler kadını yakalamak için çok uğraştı

ABD'de bir kadın, giriş kontrol noktasını geçtikten sonra kalabalık havalimanında tamamen çıplak bir şekilde dolaşırken ve başka yolcularla sohbet ederken yakalandı. İsmi bilinmeyen kadının görüntüleri 19 Eylül tarihinde Denver Uluslararası Havalimanı'nda çekildi.

Meraklı ve şaşkın gözler kadının üzerindeydi. Görüntüler başka bir yolcu tarafından çekilirken, çeken kişi şahsın sağlık durumunu bilmediğinden dolayı görüntüleri yayınlamamıştı.

POLİS DURUMU KONTROL ALTINA ALMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde polis memurlarının çıplak şekilde dolaşan kadınla ilgilenmeye çalıştıkları ve durumu kontrol altına almaya çalıştıkları net bir şekilde görülüyor. Polisin sarhoş olduğunu belirttiği kadının yanında valiz, çanta benzeri bir bagajı bulunmazken, termos tarzı bir eşyasının bulunması dikkatlerini çekti.

ÇIPLAK HALDE BAŞKA YOLCULARLA KONUŞUYOR

Video boyunca polisler, ellerinde battaniye ile kadını örtmeye çalışıyorlar. Fakat çabaları yetersiz kalıyor. Polisler bu uğraşı verirken kadına 'hanımefendi, hanımefendi' diyerek birçok kez sesleniyorlar. Çıplak kadın çevredekilerle sohbet etmeye çalışırken polis bir an önce durumu kontrol altına almaya çalışıyor. Polisin çabuk bir şekilde olayı çözmeye çalışmasına karşın kadın battaniye örtmeye çalışan memurlardan kaçıyor.

SAĞLIK SORUNU OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay Denver Polis Departmanına göre 19 Eylül Pazar günü sabah 05.00 sıralarında terminalin A-37 kapısı önünde gerçekleşti. Polis raporunda kadın 'Tamamen çıplak sarhoş bir kadın olarak yer aldı'. Raporun içeriğinde salon içerisinde koşan kadının sağlık sorunu olduğu tespit edildi.

Sağlık görevlilerin teşhis koyamadığı hasta 24 km uzaklıktaki üniversite hastanesine götürüldü. Denver polisi ve havalimanı yetkilileri olayın arka planıyla ilgili bilgi paylaşımında bulunmadılar. Kadının güvenliği nasıl atlattığı da soru işareti olarak kaldı.