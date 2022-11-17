Dünya genelinde Havası en pis şehir belli oldu

Pakistan'ın Karaçi kenti, hava kalitesi indeksinin 258'in üzerine çıkmasının ardından dünyada hava kirliliğin en yüksek olduğu şehirler listesinde ilk sıralarda yer aldı.

Fabrikaların ve atıkların yarattığı tehlike sağlığı tehdit ediyor

Pakistan'daki hava kirliliği tehdit oluşturmaya devam ediyor. Pakistan'ın Karaçi kenti, küresel hava kalitesi indeksinde dünyada hava kirliliği en yüksek olan şehirler listesinde ilk sıralarda yer aldı. Hava kalitesi endeksine göre (AQI) Karaçi'nin atmosferindeki kirli partikül sayısı 258 partikül metre olarak kaydedildi. Lahor'da ise 186 partikül metre olarak kaydedildi.

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Uzmanlar, fabrikalarda veya yanan kömür, çöp, yağ veya lastiklerden çıkan dumanın atmosfere karıştığını ve etkisinin kış başlangıcında ortaya çıktığını ve sezon sonuna kadar devam ettiğini söylüyor.

Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.