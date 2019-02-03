Havaya ateş edenlere ceza yağdı

Kahramanmaraş'ta eğlence, kutlama gibi çeşitli nedenlerle havaya silahla ateş edenlere yönelik yapılan operasyonda 7 adet tabancaya el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğlence ve kutlamalarda silahla ateş eden kişilere yönelik takip yapıldı. Polis ekipleri, silahla rastgele ateş eden 7 kişiyi ayrı ayrı yerlerde yakaladı. 7 adet kurusıkı tabancaya ve fişeklerine el konuldu. Kurusıkı silah kullanan şahıslara bin 78'er lira para cezası tatbik edilerek idari işlem yapıldı. Polis ekiplerinin takibinin devam ettiği, olay durumuna göre adlı ve idari işlemin devam edildiği bindirildi.

Kaynak: İHA