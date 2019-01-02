Havaya kurşun sıkan Iraklı milletvekili hakkında suç duyurusu

Iraklı kadın milletvekili Vehda el-Cümeyli'ye bir törende havaya ateş açtığı için dava açıldı.

Irak Meclisi Milletvekili Vehda el-Cümeyli bir törende havaya ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada paylaşınca tepkilere sebep oldu. Cümeyli hakkında suç duyurusunda bulunan bir grup avukat Başsavcılığa başvurdu. Irak Başsavcılığı Başkanı'na verilen suç duyurusunda, milletvekili el-Cümeyli'nin çok açık bir şekilde Irak Ceza Kanunu'nun 495'nci maddesini ihlal ettiği kaydedildi.

En az 2 ay hapis cezası

Irak Ceza Kanunu'nun 495'nci maddesi uyarınca şehir içinde havaya kurşun sıkanların en az 2 ay hapis cezası öngörülüyor. Sosyal medyada yayınlan görüntülerin büyük tepkilere yol açması ardından özür dileyen milletvekili, tabancanın kurusıkı olduğunu ileri sürdü.

Maganda kurşunu yeni yılda can aldı

Irak'ta önceki gün yapılan yeni yıl kutlamalarında 14 yaşında bir kız çocuğu başına isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybederken 100'den fazla kişi de havai fişek, maytap ve kurşun sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: İHA