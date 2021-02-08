Havayı koklayan adam Bünyamin Sürmeli'den flaş karar! CNN Türk'ten ayrıldı

CNN Türk'ün sevilen isimlerinden olan Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajla kanaldan ayrıldığını açıkladı. Kanalın önünde çekildiği fotoğrafı yayınlayan Sürmeli," 21 yıl 3 ay. Allaha ısmarladık. #cnnturk " ifadesini kullandı. Sürmeli'nin kanaldan neden ayrıldığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

BÜMYAMİN SÜRMELİ KİMDİR?

CNN Türk ekranlarında sunduğu meteoroloji yayınlarıyla bilinen 'Havayı koklayan adam' lakaplı Bünyamin Sürmeli, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Bünyamin Sürmeli hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki habere tıklayın.

Bünyamin Sürmeli kimdir? Kaç yaşında? Nereli?