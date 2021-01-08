Havin Özcan kimdir? Twitter Havin kim? | Havin Fırat Çakıroğlu paylaşımı | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Melih Bulu'yu protesto etmek isteyen ve istifaya çağıran öğrenci ve akademisyenler hakkında ilginç bilgiler açığa çıkıyor. Bu protestolar sırasında şüpheli bulunarak gözaltına alınan ve Twitter'da yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan Havin Özcan kullanıcı isimli şahsın kim olduğu merak edildi. İşte detaylar...

HAVİN ÖZCAN KİMDİR? TWITTER HAVİN KİM?

Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni atanan Rektör Melih Bulu, akademisyen ve öğrenciler arasında protesto gösterilerine maruz kalmış, öğrencilerden bir kısmı provakatif eylemlerle ortalığı karıştırmak istemişti. Polis müdahalesiyle karşılaşan gençler arasında MLKP, DHKP-C adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişilerin olması üzerine bu şüphelilerden gözaltına alınan Havin Özcan kullanıcı isimli şahsın, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar gündem oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Havin Özcan, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

HAVİN FIRAT ÇAKIROĞLU PAYLAŞIMI

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen rektör Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto gösterileri nedeniyle gözaltına alınan Havin Özcan isimli öğrenci serbest bırakıldı. Süper Haber’de yer alan habere göre, Sosyal medya hesabından terör örgütüne verdiği desteği açıkça belli eden ve PKK'lılar tarafından katledilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu hakkında yazdığı iğrenç tweetler de ortaya çıktı.

Gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakılan Özcan, çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulunarak sorgu esnasında tacize uğradığını iddia etti. Serbest bırakılan Havin Özcan'ın sosyal medya hesabında ise terör örgütü lehine birçok paylaşımın olduğu görüldü. "Kürdistan, faşist Türk burjuvazisinin mezarı olacak" mesajını paylaştığı görülen Özcan'ın, 'Bayrağımız var' diyerek LGBTİ ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı paylaştığı görüldü.

Özcan'ın bir başka tweetinde ise PKK destekçileri tarafından katledilen Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu ile ilgili ahlaksızca ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Twitter kullanıcıları tarafından #Havintutuklansın etiketiyle gündem olan Havin Özcan isimli şahsın hesabı, Twitter yetkilileri tarafından askıya alındı.

Kişisel hayatı hakkında henüz bir bilgiye erişilemeyen Havin Özcan hakkında yeterli veriye erişildiğinde haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.