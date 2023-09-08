Havran’da 100 kişi meydanda harmandalı oynadı

Balıkesir'in Havran ilçesi düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını düzenlenen törenler ile kutladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Havran’da 100 kişi meydanda harmandalı oynadı

Balıkesir'in Havran ilçesi düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını düzenlenen törenler ile kutladı. Kutlamalarda cumhuriyetin 100. yılında 100 kişi harmandalı oynadı.

Havran ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları Atatürk Abidesine çelenklerin sunulması ile başladı. Kortej askeri bando eşliğinde kutlamaların yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Mehteran konserinin ardından cumhuriyetin 100. Yılında 100 kişiyle harmandalı zeybek oynandı. Harmandalına Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Gösteri büyük beğeni ile izlendi.

Daha sonra Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından yabancı halk dansları gruplarının gösterileri yer aldı. Havran Belediyespor ekiplerinin gösterileri sonrasında askeri bando eşliğinde resmi geçit töreni gerçekleştirildi.

Havran’da 100 kişi meydanda harmandalı oynadı

Havran’da 100 kişi meydanda harmandalı oynadı

Havran’da 100 kişi meydanda harmandalı oynadı

Havran’da 100 kişi meydanda harmandalı oynadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Gümüşhane’de 6 katlı apartman cami görenleri hayrete düşürüyor
Gümüşhane’de 6 katlı apartman cami görenleri hayrete düşürüyor
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!
İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!
Son Haberler
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Erzurum’da Orta Vadeli Programı eleştirdi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Erzurum’da Orta Vadeli Programı eleştirdi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!
Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı
Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!