Havran’da proje sınıfları dikkat çekti

Havran ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu'nda Arapça, İngilizce ve Hafızlık proje sınıfları açıldı. Proje sınıflarını ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, yarışmalarda birinci olan öğrencilere teşekkür etti.

Havran İmam Hatip Ortaokulu'nda, Arapça, İngilizce ve Hafızlık proje sınıfları eğitimde kaliteyi artırdı. Okulu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, . öğrencilerle aldıkları eğitim, beklentileri ve istekleri üzerine uzun uzun sohbet ederken, başarılı öğrencileri ödüllendirdiklerini söyledi. Müdür Söbüoğlu, "Örencilerimizin dil öğrenimi konusundaki isteklerini, eğitim-öğretim konularındaki olumlu tutumlarını takdirle karşılıyorum. Balıkesir genelinde yapılan " Genç Nida Kız Öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışmasında il birincisi olan Merve Özkan'ı da tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. Okul Müdürü Atanur Kayhan'la birlikte okul temsilcisi Zeynep Aslantekin'den öğrencilerin isteklerini dinleyen Söbüoğlu, gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Kaynak: İHA