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Havran'da "Sıfır Atık, Sıfır İsraf" projesi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde, "Sıfır Atık, Sıfır İsraf" projesi kapsamında, kamu kurumlarına atık toplama kutuları yerleştirildi.Havran...

Havran'da "Sıfır Atık, Sıfır İsraf" projesi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde, "Sıfır Atık, Sıfır İsraf" projesi kapsamında, kamu kurumlarına atık toplama kutuları yerleştirildi.

Havran Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, atıkların etkin toplanması ve geri dönüştürülerek, tüketime tekrar kazandırılması amaçlanıyor.

Bu amaçla "Sıfır Atık, Sıfır İsraf" projesi kapsamında, kamu kurumlarına atık toplama kutuları konuldu.

Kaynak: AA

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