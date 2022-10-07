Havşa Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Havşa Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Havşa Makinesi Operatörü ne iş yapar, Havşa Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Havşa Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Havşa Makinesi Operatörü Tanımı;

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Havşa Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Havşa Makinesi Operatörü Maaşları

Havşa Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Havşa Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Havşa Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.75

Meslek Adı :

Havşa Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Düz yada bükülmüş halde gelen malzemelerin uç kısımlarını teknik resim ölçülerine göre havşalama işlemi yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Havşa Makinesi Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Havşalanacak malzemeleri teknik resim ölçülerine göre kesilmiş boruların uç kısımlarının genişletilmesi işlemini (havşalama işlemi) yapmak,

b) Çıkan hatalı malzemeleri hurda kasasına ayırmak,

c) Havşa operasyonu sırasında ortaya çıkan hataları düzeltmek,

d) Yapılan işi günlük üretim ve takip formuna kaydetmek,

e) Makine arızası durumunda makineyi kapatmak, ilgililere haber vermek,

f) Makinanın günlük bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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