Havuç Tarator tarifi | Gelinim Mutfakta havuç tarator nasıl yapılır? Malzemeleri nedir?

Havuç Tarator yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün havuç tarator yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı havuç tarator nasıl yapılır? Havuç Tarator nedir? Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA HAVUÇ TARATOR TARİFİ | MALZEMELER

2 adet büyük boy havuç

5 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 diş rendelenmiş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

5-6 adet ceviz içi

1 çay kaşığı tuz

GELİNİM MUTFAKTA HAVUÇ TARATOR YAPILIŞI

Havucu rendeleyin ve bir tavaya alın. Çok az zeytinyağıyla beraber orta ateşte, yumuşayana dek, 2-3 dakika kadar kavurun ve bir köşede soğumaya alın.

Bir kabın içerisine yoğurt, süzme yoğurt, soğumuş rendelemiş havuç, ceviz içi, zeytinyağı, rendelemiş sarımsak ve tuzu alarak güzelce karıştırın.

Karışımı servis tabağına alın ve üzerine dilerseniz zeytinyağı gezdirerek ve taze nanelerle süsleyerek servis edin. Afiyetler olsun!