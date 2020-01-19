Havutçu: "Camiamızdan özür dileriz"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Trabzonspor karşısında farklı bir mağlubiyet aldıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Camiamızdan özür dileriz" dedi.

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 6-0 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutçu, alınan farklı mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Trabzonspor güçlü bir ekip, şampiyonluğa oynayan bir takım. Burası zor bir deplasman. Maçtan önce yaptığımız planda oyunu tutup, yakaladığımız pozisyonları değerlendirmek istiyorduk. İlk 25 dakikada oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Belki final paslarını istediğimiz şekilde değerlendiremedik. Sosa'nın golünden sonra arka arkaya yediğimiz goller var. İlk yarı böyle geçti. İkinci yarının başında kırmızı karttan sonra direncimiz daha da düştü Trabzonspor oyunun hakimiydi. Yakaladığı pozisyonları değerlendirdi. Futbolun içinde olan şeyler, bu kadar farklı olmasından dolayı üzgünüz. Camiamızdan özür dileriz" dedi.

Kaynak: İHA