Havuz Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Havuz Görevlisi Maaşları, İş İlanları

Havuz Görevlisi görev tanımı nedir, Havuz Görevlisi ne iş yapar, Havuz Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Havuz Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Havuz Görevlisi Tanımı;

Yüzme havuzunda kullanılan suyun ısıtılmasını, temizlenmesini ve bakımını yapan/ yaptıran kişidir.

Havuz Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Havuz Görevlisi Maaşları

Havuz Görevlisi maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Havuz Görevlisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Havuz Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Havuz Görevlisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Havuz Görevlisi Ne İş Yapar?

III. GÖREV VE İŞLEMLER :Havuz Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a. Yüzme havuzunun şebeke suyu ile doldurulmasını sağlamak,

b. Havuz suyunun genel temizliğini ve dip temizliğini yapmak,

c. Havuz suyu klor değeri ve ph değerinin belirlenmiş oranlarda olmasını sağlamak,

d. Yüzme havuzu suyunun ısıtılması gerektiğinde eşanjör sistemi ile ısıtılmasını sağlamak,

e. Havuz suyunun emilmesi ile tortu ve kirlerin temizlenmesi işlemlerini yapmak,

f. Havuz suyu sirkülasyon işlemlerini yapmak,

g. Havuz suyunu otomatik kontrol sisteminden takip etmek,

h. Tesislerdeki yüzme havuzunun genel bakımını yapmak/yaptırmak,

i. Havuz duşlarında kullanılan suyun güneş enerjisi vb. sistemi ile ısıtılmasını sağlamak, oluşan arıza ve bakımları yapmak,

j. Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Havuz Görevlisi Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Taşıt Ve Pencere Temizleme İle Çamaşır Yıkama Ve Diğer Elle Yapılan Temizlik İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Diğer Temizlik İşlerinde Çalışanlar

Havuz Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Havuz Görevlisi mesleğinin meslek kodu 9129.01 olarak belirlenmiştir



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