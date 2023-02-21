Havuz yapmak için binanın kolonunu kestiler!

Hatay’da depremde çöken lüks bir binanın zemin katına havuz yapmak için kolonlarının kesilmesi iddiası gündemi sarstı. Binanın teras katına ise çocuk parkı yapıldığı görüldü. Enkaza dönüşen bina dron ile yukarıdan görüntülendi.

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Havuz yapmak için binanın kolonunu kestiler!

Hatay’da deprem sırasında yıkılan bir binada, zemin kat kolonlarının havuz yapılacağı gerekçesiyle kesildiği iddia edildi. Aynı binanın teras katında ise çocuk oyun parkı olduğu görüldü. Enkaza dönüşen binada çok sayıda kişi hayatını kaybederken acı görüntüler ortaya çıktı. Yıkılan bina dron ile yukarıdan görüntülendi.

Havuz yapmak için binanın kolonunu kestiler!

Müteahhit deprem sabahı kaçmış
Enkazda 15 gündür kuzenini bekleyen Savaş Tamer, “Kuzenim 15 gündür enkaz altında maalesef ulaşamadık. Sonuna kadar burada bekleyeceğiz, bırakamayız. A ve B bloklarının zemin katında sıkıntı var, muhtemelen kolon kesme olabilir. Alt kata havuz yapmışlar, diğer binada poligon yapılmış. Tabanlarda çökme var, üst katlar sağlam. Ya zeminden kaynaklı ya da kolon kesme var. Müteahhit burada oturuyordu, deprem sabahı kaçmış” diye belirtti. Havuz yapmak için binanın kolonunu kestiler!

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