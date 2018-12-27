Havuzda elektrik akımına kapılanların ölümüne ilişkin dava

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, geçen yıl 5 kişinin eğlence havuzunda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesiyle ilgili merkezin elektrik işlerini yapan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık K.D. katılmazken, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından, sanık avukatı söz aldı.

Soruşturma sırasında bilirkişi raporunun alelade ve alelacele yapıldığını öne sürerek, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirten sanık avukatı, olay yerinde keşif yapılmasını mahkeme aksi kanatte ise Adli Tıp Kurumu'ndan kusur yönünden rapor alınmasını talep etti.

Müşteki avukatları da olay yerinde keşif yapılmasını ve sanığın duruşmalarda hazır bulundurulmasını istedi.

Müştekiler de avukatlarının beyanlarına katıldıklarını, olay nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, sanığın duruşmalara getirilmesini talep etti.

Görüşü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik hususların giderilmesinin ardından olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu.

Olay yerinde keşif yapılmasına, taraf avukatları tarafından bildirilen tanıkların dinlenilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Mart 2019'a erteledi.

- Süreç

Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki eğlence havuzuna, 23 Haziran 2017'de serinlemek için giren Gökay Yıldırımgeç, elektrik akımına kapılmış, durumu fark eden işletme sahibi Mehmet ve oğlu Kadir Kaya ile Davut Mert Kaliç, Nurullah Önlütürk de suya girmişti. Olayda Yıldırımgeç, Önlütürk, Kaliç ile Mehmet ve Kadir Kaya hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan K.D. tutuklanmış, 19 Haziran’da görülen davada yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, elektrik tesisatçısı K.D. hakkında, "taksirle adam öldürme" suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bilirkişi raporunda, Mehmet Kaya ve şüpheli K.D'nin asli kusurlu, Akyazı Belediyesi'nin kazanın meydana gelmesinde tali kusurlu olduğuna dair kanaat bildirildiği aktarılan iddianamede, şüphelilerin eylemlerinde bilinçli taksir bulunduğuna dair herhangi bir tespit yapılmadığından, suçun bilinçli taksirle işlenmediğinin değerlendirildiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli K.D'nin, yeterlilik ve yetkisi olmadığı halde, hiçbir önlem ve kontrol mekanizması kullanmaksızın suya temas eden demir platforma sıva üstü priz ve aydınlatma anahtarı tesisatı çekip, gerekli özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, beş kişinin ölümüne sebebiyet vermek suretiyle taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma suçunu işlediği belirtildi.

Kaynak: AA