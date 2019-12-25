Havza OSB Müteşebbis Heyeti toplandı

Havza OSB Müteşebbis Heyeti toplantısında konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Burada kurulan ve kurulacak olan fabrikalar ilçemizin ekonomik kalkınması için çok önemli" dedi.

Havza Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti, Samsun Valisi Osman Kaymak başkanlığında toplandı. Toplantıda yürütülen çalışmalar ele alındı.

Samsun Valiliğinde düzenlenen toplantıda Havza OSB'nin bölge adına önemli olduğunu belirten Vali Kaymak, iç bölgede istihdam ve istihdama bağlı göçün önüne geçilmesi adına çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar da OSB'de devam eden çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "İlk yatırımcımız inşallah 2020 yılında başında üretime başlayacak. Diğer yatırımlarda hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Havza'nın kalkınması için gereken her şeyi yaptıklarını belirterek, "Burada kurulan ve kurulacak olan fabrikalar ilçemizin ekonomik kalkınması için çok önemli. Bunun için de elimizden geleni yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı gündem maddeleri görüşülmesi ile sona erdi. Samsun Valisi Osman Kaymak'ın başkanlık ettiği toplantıya Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza TSO Başkanı Erkan Acar ile müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

Kaynak: İHA