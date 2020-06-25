Havza’da YKS öncesi dezenfeksiyon

ÖSYM tarafından hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi sınav binaları ve salonları Havza Belediyesi tarafından dezenfekte edildi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, YKS öncesi belediye olarak her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Sınava girecek adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.

YKS öncesi Havza Belediyesi tarafından bir dizi tedbir alındı. Tedbirler kapsamında okul binaları ve sınav salonları dezenfekte edildi ve okul bahçelerine atık eldiven ve maske kutuları yerleştirildi. Ayrıca cumartesi ve pazar günleri adayların sınava geç kalma durumlarının önüne geçmek adına araç görevlendirilmesi yapıldı. Bunlara ilaveten Havza belediyesi Öğrenci Danışma Merkezimiz iki gün boyunca adaylara hizmet verecek. 27-28 Haziran'da 3 oturum olarak uygulanacak 2020-YKS öncesi Havza Belediyesi tarafından 6 okul binası ve 90 salonda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt koordinesinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarında Lavabolar, kapı kolları, okul girişleri, merdivenler okulun tüm detaylarını dezenfekte edildi ve okul bahçelerinde atık eldiven ve maske kutuları yerleştirildi. Havza Sınav Koordinasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Asan "Hafta sonu 3 oturum olarak uygulanacak 2020-YKS için gerekli tüm önlemleri aldık. Sınav hazırlıkları kapsamında sınavın gerçekleştirileceği tüm okul binalarımız Havza Belediyesi tarafından dezenfekte edildi. Bu süreçte Havza Belediyesinin bizlere vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Adaylarımızın sağlığını korumak için yapılması gereken ne var ise üzerimize düşeni fazlası ile yapmaktayız. Havza Belediyesi olarak sınav öncesi ve sırasında adaylara yardımcı olmak adına çeşitli tedbirler alındı. Sınav günü ilçe merkezinde adayların sınava geç kalma durumlarının önüne geçmek adına araçlarımız hazır bekletilecek. Ayrıca zabıta memurlarımız dışarıdan sınav için gelecek adaylarımıza yardımcı olacak. Yine ilçe merkezimizde Öğrenci Danışma Merkezimiz hizmette olacak. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA