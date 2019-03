Havzalılar geleneksel tirit gecesi

İlkadım Belediyesinin destekleriyle Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince "15. Tirit Gecesi" gerçekleştirildi.

İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesislerinde düzenlenen gecede konuşan Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yahya Bozkurt, bölgede öne çıkan tirit yemeği konusunda Havzalılar olarak her zaman iddialarını koruduklarını belirterek, "En güzel tiridi kim yapar şeklinde güzel tartışmalara konu olduk. Samsun'u aşıp ilk defa Avrupa'da tirit geceleri düzenlemeyi başardık. Uzun yıllar aralıksız sürdürdüğümüz tirit gecesini bu yılda sürdürüyoruz" dedi.

MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, geceyi düzenleyenlere teşekkür etti.

"İnşallah bu seçimlerde de sizlerin desteklerini istiyoruz"

İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Erdoğan Tok, tirit gecesinin her kesimi bir araya getirmek için çok güzel bir organizasyon olduğunu ifade ederek, "Yerel yöneticiler olarak her zaman bu tür organizasyonların yanındayız. Samsun'da yaşayan insanlar olarak Samsunluyuz. Hepimizin bir yerlerden gelen kişilerimiz var. Hepimiz bir, beraber olduk. Örflerimizin yaşatılması adına bunlar çok önemli şeyler. 5 yıldan beri çok güzel işlere imza atmanın, büyük projelere imza atmanın mutluluğuyla şimdi Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak sizlerin karşısına çıktım. Her kesimden oy talep etme noktasındayım. Yönetimde hiç ötekileştirmeden herkese eşit mesafede hizmet anlayışlı içerisinde oldum. İnşallah bu seçimlerde de sizlerin desteklerini istiyoruz" diye konuştu.

"Samsun tirit konusunda Türkiye'nin bir numarası"

Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ise bu tür organizasyonların önemine dikkat çekerek, "Tiridi Türkiye'de birçok ilde yaparlar. Karslılar, Çorumlular yapar ama bizim tiridimizin yanına yanaşamıyorlar. Samsun tirit konusunda Türkiye'nin bir numarası. 31 Mart'ta görev nasip olursa hem Samsun merkezde hem Havza'da çok güzel hizmetlere inşallah vesile olacağız" şeklinde konuştu.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Güner Armutlu da tirit gecesine her zamanki gibi sponsor olduklarını belirterek, tirit gecesine gelen herkese teşekkür etti.

Gecenin sonunda, Yahya Bozkurt, Başkan Tok'a ve Güner Armutlu'ya hediye takdim etti. Tirit gecesine, Cumhur İttifakı Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir ve çok vatandaş davetli katıldı.

