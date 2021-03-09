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Hawaii’de baraj taştı, 6 ev büyük hasar gördü

Hawaii'nin Maui adasında etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bir barajın taşması sonucu bölge sular altında kalırken, 6 ev ağır hasar gördü.

Hawaii'nin Maui adasında meydana gelen olayda şiddetli yağışlar nedeniyle baraj taştı. Bölge sular altında kalırken 6 ev büyük hasar gördü.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Hawaii'nin Maui adasında şiddetli yağışlar artınca, adanın kuzeyindeki Haiku bölgesinde bulunan Kaupakalua barajında taştı. Bölge, taşkın nedeniyle sular altına kalırken, sokaklar göle döndü.

Maui Belediye Başkanı Michael Victorino, "Haiku yakınlarındaki barajın taşması sonucu sular altında kalan bölgede 6 ev ağır hasar gördü" dedi.

Olayda can kaybı veya yaralı olup olmadığı hakkında henüz net bir bilgi yok. Bölgede risk altında olan eclerde tahliye çalışmaları dünden beri devam ettiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Hawaii Valisi David Ige, Paia Toplum Merkezi ve Hana Lisesi'nde tahliye sığınma evleri açıldığını duyurdu.

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