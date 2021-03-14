Spor teknolojisinde adından söz ettiren bir şirket olan Hawk-Eye tartışmaların odağında. Peki Hawk-Eye sahibi kim? Hawk-Eye var sistemi operatörlerini nasıl atıyor? İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu, Var operatörlüğünü özel bir firma olan Hawk-Eye firmasına veriyor. Bu operatörler Var sisteminde görev alarak maçlardaki ofsaytı şahin gözü adıyla çok detaylı biçimsel bilgisayar düzenli sistemle, ofsayt çizgileri çekerek pozisyonun ofsaytın ve top kale çizgisini geçti mi geçmedi mi karar veriyorlar. Peki bu VAR operatör firması olan Hawk-Eye sahibi kim? Hawk-Eye var sistemi operatörlerini kim atıyor? Hangi kriterlere göre atıyor? İşte ayrıntılar...

HAWK-EYE SAHİBİ KİM?

Hawk-Eye 2001'den bu yana sporu daha adil, daha güvenli, daha ilgi çekici ve daha iyi bilgilendirilmiş hale getiren öncü teknoloji olarak yola çıkmıştır. Hawk-Eye'nin CEO'su Steve Carter'dır.

HAWK-EYE VAR SİSTEMİ OPERATÖRLERİNİ NASIL ATIYOR?

Hawk-Eye futbol departmanlarında Yeniden Oynatma Operatörü rollerini üstlenmek için işe alım yapıyor. Birçok ülke için gerek global gerek yerel kaynaklı sitelere ilan veren Hawk-Eye, Yeniden Oynatma Merkezi'ndeki VAR sisteminin kurulumunu ve işletimini içerecek kişileri bu ilan vasıtasıyla buluyor.

HANGİ KRİTERLERE GÖRE ATIYOR?

Hawk Eye'nin paylaşımlarına göre günlük görevleri yerine getirmek için başvuruda bulunan kişilere teknik eğitim, destek ve sistemleri tam olarak tanıma üzerine eğitim veriliyor.

HAWK EYE OPERATÖRLERİ KİMDİR?

Hawk Eye tarafından verilen bu serbest zamanlı iş için yalnızca maç günleri çalışılmaları isteniyor. İlana başvuran ve gerekli eğitimleri alan kişiler söz konusu şartlar doğrultusunda Hawk-Eye VAR sistemi operatörleri olarak çalışıyor.