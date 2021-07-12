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  3. 'Hay Hay' 15 milyona ulaştı! Hadise dans ederek kutladı! Paylaşımına yorum ve beğeni yağdı!

'Hay Hay' 15 milyona ulaştı! Hadise dans ederek kutladı! Paylaşımına yorum ve beğeni yağdı!

Son dönemde aşk hayatıyla magazin gündeminde adından söz ettiren Hadise, yeni çıkardığı 'Hay Hay' adlı şarkısının 15 milyon dinlenmeye ulaşmasını dans ederek kutladı.

Ünlü şarkıcı Hadise son dönemde Kaan Yıldırım'la biten ilişkisinin ardından Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelirken başarısını kutlamayı ihmal etmedi.

DANSIYLA BÜYÜLEDİ

Geçtiğimiz günlerde iş insanı Mehmet Dinçerler ile eğlenirken görüntülenen ve bu görüntülerin ardından ikilinin aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılırken Hadise'den iddialı bir paylaşım geldi.

Hay Hay 15 milyona ulaştı! Hadise dans ederek kutladı! Paylaşımına yorum ve beğeni yağdı!

Ünlü şarkıcının yeni çıkardığı Hay Hay isimli şarkısının kısa süre içinde 15 milyon dinlenmeye ulaşmasının ardından siyah mini elbisesiyle ettiği dansı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin paylaşımına kısa süre içinde çok sayıda beğeni alırken ayrıca tebrik yorumları yağdı. 

 

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