'Hay Hay' 15 milyona ulaştı! Hadise dans ederek kutladı! Paylaşımına yorum ve beğeni yağdı!

Ünlü şarkıcı Hadise son dönemde Kaan Yıldırım'la biten ilişkisinin ardından Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelirken başarısını kutlamayı ihmal etmedi.

DANSIYLA BÜYÜLEDİ

Geçtiğimiz günlerde iş insanı Mehmet Dinçerler ile eğlenirken görüntülenen ve bu görüntülerin ardından ikilinin aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılırken Hadise'den iddialı bir paylaşım geldi.

Ünlü şarkıcının yeni çıkardığı Hay Hay isimli şarkısının kısa süre içinde 15 milyon dinlenmeye ulaşmasının ardından siyah mini elbisesiyle ettiği dansı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin paylaşımına kısa süre içinde çok sayıda beğeni alırken ayrıca tebrik yorumları yağdı.