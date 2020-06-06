Hayalet Dayı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Yönetmen Ali Yorgancıoğlu'nun yaptığı Hayalet Dayı filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında sinema severler ile buluşacak. 2015 yapımı Hayalet Dayı filminin konusu, oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte Hayalet Dayı filmine dair her şey...
Başrollerinde usta oyunvu Settar Tanrıöğe'nin oynadığı film yeniden izlemek isteyenler ve ilk kez izleyecek olanlar tarafından merak konusu oldu. 60.099 gişe yapan gerilim ve komedi türündeki film hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte ''Hayalet Dayı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? '' sorularının yanıtları...
HAYALET DAYI FİLMİNİN KÜNYESİ
Vizyon tarihi: 29 Mayıs 2015
Süresi: 1s 38dk
Türü: Komedi
Ülke Türkiye
HAYALET DAYI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Ozan ve Caner, uzun arayışlar sonucunda hayallerindeki gibi bir evi oldukça uygun bir fiyata bulurlar ve yerleşirler. Ancak, zamanla evde yalnız olmadıklarını fark ederler ve gülünç olaylar birbirini izler. Yalnızca ikisinin görebildiği yaşlı bir ruh, evin içinde dolanıp durmaktadır! Arafta kaldığı için yardıma ihtiyacı olan bu hayalete yardım etmek Ozan'a ve Caner'e düşer. Kendi evlerinde de huzuru bulmak için giriştikleri bu iş onlara hem hüzünlü hem de komik bir macera yaşatacaktır.
HAYALET DAYI FİLMİNİN OYUNCULARI
Settar Tanrıöğen (Hayalet Dayı)
Ozan Özcan (Ozan)
Caner Özyurtlu (Caner)
Ülkü Duru (Saadet)
Esra Dermancıoğlu (Samet)
Tuğçe Karabacak (Aylin)
Nedim Saban (Samet’in Annesi ve Babası)
Serhan Arslan (Elektrikçi)
Erol Büyükburç (Kendisi)
Kaan Sezgin (Bakkal)
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