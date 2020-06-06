Başrollerinde usta oyunvu Settar Tanrıöğe'nin oynadığı film yeniden izlemek isteyenler ve ilk kez izleyecek olanlar tarafından merak konusu oldu. 60.099 gişe yapan gerilim ve komedi türündeki film hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte ''Hayalet Dayı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? '' sorularının yanıtları...

HAYALET DAYI FİLMİNİN KÜNYESİ

Vizyon tarihi: 29 Mayıs 2015

Süresi: 1s 38dk

Türü: Komedi

Ülke Türkiye

HAYALET DAYI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ozan ve Caner, uzun arayışlar sonucunda hayallerindeki gibi bir evi oldukça uygun bir fiyata bulurlar ve yerleşirler. Ancak, zamanla evde yalnız olmadıklarını fark ederler ve gülünç olaylar birbirini izler. Yalnızca ikisinin görebildiği yaşlı bir ruh, evin içinde dolanıp durmaktadır! Arafta kaldığı için yardıma ihtiyacı olan bu hayalete yardım etmek Ozan'a ve Caner'e düşer. Kendi evlerinde de huzuru bulmak için giriştikleri bu iş onlara hem hüzünlü hem de komik bir macera yaşatacaktır.

HAYALET DAYI FİLMİNİN OYUNCULARI

Settar Tanrıöğen (Hayalet Dayı)

Ozan Özcan (Ozan)

Caner Özyurtlu (Caner)

Ülkü Duru (Saadet)

Esra Dermancıoğlu (Samet)

Tuğçe Karabacak (Aylin)

Nedim Saban (Samet’in Annesi ve Babası)

Serhan Arslan (Elektrikçi)

Erol Büyükburç (Kendisi)

Kaan Sezgin (Bakkal)