Hayali dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak! Görenler gözlerini alamıyor! Sayısız operasyon geçiren fenomen, sonuç hüsran olsa da durmak bilmiyor! Kanada’da yaşayan 25 yaşındaki Mary Magdalene isimli sosyal medya fenomeni dünyanın en büyük vajinası ve göğüslerine sahip olmak amacıyla yıllardır sayısız estetik operasyon geçirdi. Magdale, cinsel organına şekil vermek için geçirdiği estetik operasyon sırasında neredeyse ölmek üzere olduğunu itiraf etmişti.

1 10 25 yaşındaki Mary Magdalene isimli sosyal medya fenomeni diğer insanlardan farklı olmak için sayısız estetik operasyon geçirdi.