Abdulhamidhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından başlatılan "hayallerim gerçek oluyor" projesi kapsamında yetim ve öksüz öğrenciler hayallerini mektupla yazdı. Çocukların hayalleri ise herkesi duygulandırdı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Abdulhamidhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından başlatılan "hayallerim gerçek oluyor" projesi ile ilçede bulunan yetim ve öksüz çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Proje kapsamında ilçede eğitim gören 35 yetim ve öksüz çocuğun hayallerini mektuba yazmaları istendi. Çocukların istekleri ise herkesi duygulandırdı. İkiz çocuklar Onur Fevzi Yüce ile İbrahim Yüce'in mektuba hayallerinin çorap olduğunu yazdı. İkiz çocuklar neden çorap yazdınız diye sorulması üzerine, annelerinin olmadığını, anneleri yaşasaydı yırtık çoraplarını dikerdi, çoraplarının hep yırtık kaldığını söyledi.

Abdulhamidhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin kendi aralarında topladığı paralarla öksüz ve yetim çocuklarının hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Çocukların kimisi bisiklet isterken, kimisi de elbise, çorap, yatak gibi isteklerde bulundu.

Okul Müdürü Aliye Yaşar çocukların hayallerini bu projeyle gerçeğe döndüğünü belirterek, "Proje kapsamında ilçemizde bulunan öksüz ve yetim çocukların hayalleri gerçeğe döndürdük bu bizi çok mutlu etti" dedi.

İkiz çocukların Sınıf Öğretmeni İslim Karadağ ise, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, "İkizlerin çorap istediğini duyunca hemen sordum niye çorap diye, onlarda bana hocam bizim çoraplar hep yırtık annemiz yaşasaydı dikerdi çoraplarımızı. Onun için çok çorabımızın olmasını istiyoruz dediler. Gerçekten çok duygulandık" diye konuştu.

Kaynak: İHA