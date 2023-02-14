Hayao Kawabe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayao Kawabe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hayao Kawabe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hayao Kawabe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hayao Kawabe 8 Eylül 1995 tarihinde Hiroshima, Hiroshima şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Japonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı 川辺 駿 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hayao Kawabe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Hayao Kawabe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hayao Kawabe'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hayao Kawabe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hayao.8_official/

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Hayao Kawabe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hayao Kawabe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hayao Kawabe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hayao Kawabe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mart 2013 yılında Sanf. Hiroshima

1 Mart 2015 yılında Júbilo Iwata

31 Ocak 2018 yılında Sanf. Hiroshima

8 Temmuz 2021 yılında Grasshoppers

5 Ocak 2022 yılında Wolverhampton

20 Ocak 2022 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2023 yılında Wolverhampton

Hayao Kawabe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hayao Kawabe şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Hayao Kawabe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya takımında 4 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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