Hayase Takashio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayase Takashio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hayase Takashio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hayase Takashio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hayase Takashio 3 Haziran 2004 tarihinde --, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 高塩 隼生 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hayase Takashio Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hayase Takashio'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Hayase Takashio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hayase Takashio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hayase Takashio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hayase Takashio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Yokohama FC

Hayase Takashio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hayase Takashio şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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