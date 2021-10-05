Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger atandı. Bunun ardından vatandaş "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü kimdir? Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger kimdir? Nereli, kaç yaşında?" sorularına yanıt arıyor. Haberimizde soru başlıklarına yer verdik.

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRÜ KİMDİR?

Yeni, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Yayınlanan ilana göre HBÖ Genel Müdürü, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger oldu.

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRÜ SABAHATTİN DÜLGER KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sabahattin Dülger, 1969 yılında Bursa’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Bursa’da tamamlayan Dülger, Lisans eğitimini, 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamladı ve aynı yıl meslek dersleri öğretmeni olarak atandı. 2003 yılında Kütahya İli Tavşanlı İlçesinde okul müdürü olarak göreve başladı.

2003-2010 yılları arasında Kütahya-Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Şube Müdürlüğü,

2010-2012 yılları arasında Kütahya-Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü,

2012-2013 yılları arasında Eskişehir-Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Şube Müdürlüğü,

2013-2014 yılları arasında Bursa İl Millî Eğitim Şube Müdürlüğü,

2014-2016 yılları arasında Bursa-Yıldırım İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.

2016-2017 yılları arasında Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü olarak görevine devam etti.

08 Aralık 2017 tarihinde Bursa İl Millî Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Dülger, 9 Ağustos 2021 tarihinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir. Dülger, evli ve 3 çocuk babasıdır.