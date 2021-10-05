Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Hayat Boyu Öğrenme Personel Genel Müdürlüğüne, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik atanmasıyla vatandaş Çelik'in kim olduğunu, nereli olduğunu ve kaç yaşında olduğunu merak etti. Peki, Hayat Boyu Öğrenme Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Detaylı bilgiler haberimizin devamında...

HAYAT BOYU ÖĞRENME PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ FEHMİ RASİM ÇELİK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Fehmi Rasim Çelik, 1 Temmuz 1958 yılında Rize'nin Güneysu ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Rize'de tamamlayan Çelik, 1976 yılında İstanbul Pertevniyal Lisesinden mezun olmuştur.

1976-77 yıllarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıfta öğrenim gördükten sonra lisans eğitimini 1977-1981 yılları arasında Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümlerinde tamamlamıştır. Zonguldak Kurucaşile Demirci İlkokulunda mesleğe adım atan Fehmi Rasim Çelik; okul ve kurumlarda öğretmenlik ve yöneticilik yapmasının ardından Rize ili Ceza ve Tevkif Evleri İzleme Kurulu Başkanlığı, Rize İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Manisa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı Müşavirliği görevlerini ifa etmiştir. 28 Nisan 2014 tarihinde başladığı Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevinden sonra MEB Personel Genel Müdürlüğüne atandı. Fehmi Rasim Çelik evli ve 4 çocuk babasıdır.