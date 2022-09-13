Hayat Bugün dizisi oyuncuları kim? SHOW TV Hayat Bugün dizisi nerede çekiliyor? Konusu ne, ne zaman başlayacak? Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, “Hayat Bugün” sete çıktı.

SHOW TV HAYAT BUGÜN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? KONUSU NE, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hayat Bugün dizisi İstanbul'da çekiliyor. Merakla beklenen ‘Hayat Bugün’ün konusu ise şöyle;

Başhekim Barış Güvener, İstanbul’un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi’ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

İmkansız aşklar, kıymetli dostluklar ve dokunaklı hayat hikayelerinin yolu Hisarönü Hastanesi’nden geçerken; Barış, sevginin gücüne, umuda ve adanmışlığa bizi yeniden inandıracak ve hastanenin kapılarını İstanbul’da yaşayan herkese açacak!

Hayat Bugün diyebilmek, umutlanabilmek ve yeniden başlayabilmek için ise tek bir soru soracak; “Size nasıl yardım edebilirim?”

‘Hayat Bugün’ güçlü hikayesi ve dikkat çeken kadrosu ile çok yakında SHOW TV ekranlarında olacak.

HAYAT BUGÜN DİZİSİ OYUNCULARI KİM? (Tam Liste Oyuncu Kadrosu)

O3 Medya’nın yeni dizisi Hayat Bugün’ün oyuncu kadrosu açıklandı. Hayat Bugün oyuncularından biri de Tansel Öngel olacak. Çiğdem Bozali Hayat Bugün dizisinin yönetmeni olurken senaryosunu Ayça Üzüm ile Cansu Çoban yazacak. Tansel Öngel Hayat Bugün dizisinde bir başhekim doktora hayat verecek. 2018 yapımı New Amsterdam dizisinden uyarlanacak olan Hayat Bugün dizisi eylül ayında Show TV ekranlarında yayında olacak.

Ulaş Tuna Astepe (Barış Güvener)

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinden ayrılan Ulaş Tuna Astepe Hayat Bugün Oyuncusu oldu. Ulaş Tuna Astepe 1 Ocak 1988 İzmit doğumludur ve 34 yaşının içindedir. Mimar Sinan Üniversitesinde Tiyatro eğitimini tamamlayan Ulaş Tuna Astepe 1.89 metre boyunda ve 80 kilo ağırlığındadır. Özellikle ismini Sen Anlat Karadeniz dizisi ile ismini duyuran Ulaş Tuna Astepe Karadayı ve Analar ve Anneler gibi dizilerde yer almıştır. Cansu Baydar ile sevgili olan Ulaş Tuna Astepe hiç evlilik yapmamıştır. Ulaş Tuna Astepe Hayat Bugün Oyuncu kadrosunda Barış Güvener isimli bir doktora hayat verecektir.

Barış Güvener idealist bir doktordur. Hastanenin başhekimi olan Barış Güvener’in hayatta tek bir amacı vardır daha fazla can kurtarabilmek. Eski bir hastaneye atandığı için Doktor Barış’ın karşılaştığı ilk şey imkansızlıktır. Doktor Barış inatçı bir doktordur ve bürokrasiyi de ikna ederek hastanesini baştan inşa etmeye karar verir. Hayır, olmaz kelimelerini cevap olarak kabul etmez.

Tansel Öngel (Aras)

Tansel Öngel Hayat Bugün dizisinin ilk oyuncusu oldu. Son olarak Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizilerinde yer alan Tansel Öngel 24 Eylül 1976 da Kilis de dünyaya gelmiştir. 46 yaşında olan Tansel Öngel Hacettepe Üniversitesinde Tiyatro bölümünü bitirmiştir. Yaz’ın Öyküsü ve Kanıt Ateş Üstünde dizileri ile önemli bir çıkış yakalayan usta oyuncu Tansel Öngel 176 cm boyunda ve 72 kg ağrılındadır. Tansel Öngel daha önce 1 evlilik yapmış ve ayrılmıştır. Tansel Öngel şuanda bekardır.

Aras uzmanlığını almış deneyimli bir Tıp doktorudur. Aras’ın kalbi boş olsa da Aras’a aşık çok hemşire ve doktor vardır; ancak Aras yakın arkadaşı Doktor Derin’e aşık olacaktır.

Şerif Erol (Ali Haydar Oruçov)

Usta oyuncu Şerif Erol Hayat Bugün oyuncu kadrosunu şereflendirecek. Son dönemde hem Kadın dizisi ile hemde Camdaki Kız dizisi ile büyük beğeni toplayan Şerif Erol 8 Ekim 1963 İzmir doğumludur ve 59 yaşındadır. Şerif Erol 1.79 cm boyunda ve 75 kilo ağırlığındadır. Şerif Erol çok zeki bir adamdır; Boğaziçi Ekonomi mezunudur ancak oyunculuğu çok sevdiği için kariyerini tiyatro üzerine inşa etmiştir.

Azerbeycanlı bir doktor olan Ali Haydar Oruçov başarılı bir nörologtur.

Hazar Ergüçlü (Suzan)

Son olarak Netflix’in Gönül filminde yer alan Hazar Ergüçlü Sadece Arkadaşız oyuncuları arasında yer alacak ve dizi de Suzan isimli bir doktora hayat verecek. Hazar Ergüçlü 1 ocak 1992 Kıbrıs doğumludur ve 30 yaşındadır. Medcezir dizisi ile ilk kez tanınan Hazar Ergüçlü son dönemde Hakan Muhafız, Ahlat Ağacı, Analar Anneler ve Yüksek Sosyete gibi dizilerde başrolde kendine yer bulmuştur 1.68 metre boyunda, 54 kilo olan Hazar Ergüçlü yapımcı ve yönetmen Onur Ünlü ile sevgilidir.

Suzan onkoloji bölüm başkanıdır. Hayat Bugün dizisinde Suzan başarılı ve akıllı bir doktordur.

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Hande Doğandemir (Derin Nalbantoğlu)

Hande Doğandemir Hayat Bugün dizisinde Derin karakteri ile yer alacak. Hande Doğandemir 22 Kasım 1985 Ankara doğumludur ve 37 yaşının içindedir. Ankara Üniversitesinde sosyoloji bölümü mezunudur. Trt1’de sunuculuk yaparken Bana Masal Anlatma isimli filmde yer alarak tanınan Hande Doğandemir Racon Ailem İçin, Güneşi Beklerken, Hayatımın Aşkı ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi dizilerde başarı ile yer almıştır. Hande Doğandemir oyuncu Onur Tuna ile sevgilisidir. Hande Doğandemir 1.70 cm boyunda ve 53 kg ağırlığındadır.

Derin acil tıp uzmanıdır. İşini her şeyin önünde tutar bu nedenle de işkolik bir doktordur Derin. Aras ile aynı üniversitede tıp eğitimi alan Derin Aras ile çok iyi arkadaştır. Aras ile Derin arasında ileride arkadaşlık aşka dönüşecektir.

Hayat Bugün dizisinde yer alması için bir çok oyuncuya teklifler gitti. Hayat Bugün dizisinin oyuncu kadrosunun tamamı önümüz​​​​​​​deki haftalarda açıklanacak.