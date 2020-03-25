Hayat eve sığar kampanyasına katılan Mazhar Alanson alkış topladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yürüttüğü koronavirüs kapsamında evde kalın çağrısına ünlülerden destek geldi. Kimi ünlüler evde kalarak canlı yayın açıp şarkılar söyledi kimisi de #HayatEveSığar kampanyasına destek olarak farkındalık yarattı.
Tüm Türkiye'de dikkat çekmek için ilan edilen #HayatEveSığar kampanyasına Mahzar Alanson'da dahil oldu. Fahrettin Koca ise desteğinden dolayı ünlü şarkıcıyı tebrik etti.
"DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mazhar Alanson, Hayat Eve Sığar dedi ve kampanyamıza katıldı. Desteği için kendisine teşekkür ediyorum. #HayatEveSığar" ifadelerini kullandı..
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